A Prefeitura de Jacareí emitiu um alerta sobre a venda irregular de terrenos, principalmente em áreas rurais do município. Segundo a administração municipal, a prática de parcelamento irregular do solo é considerada crime contra a administração pública e vem sendo alvo de fiscalização.

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A orientação é para que moradores consultem, antes da compra, o mapa de áreas embargadas disponível no site da Prefeitura e verifiquem a situação do imóvel por meio do serviço AtendeBem on-line.