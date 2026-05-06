São José dos Campos ganhou um novo espaço voltado ao turismo religioso com a ampliação do Memorial da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. A inauguração ocorreu nesta terça-feira (5), no antigo Sanatório Maria Imaculada, sede da Congregação, na região central da cidade.

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Com a ampliação, o memorial passa a integrar oficialmente a rota de turismo religioso do Estado de São Paulo e também o programa City Tour São José. A cerimônia reuniu autoridades, religiosos e convidados.