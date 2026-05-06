São José dos Campos ganhou um novo espaço voltado ao turismo religioso com a ampliação do Memorial da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. A inauguração ocorreu nesta terça-feira (5), no antigo Sanatório Maria Imaculada, sede da Congregação, na região central da cidade.
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Com a ampliação, o memorial passa a integrar oficialmente a rota de turismo religioso do Estado de São Paulo e também o programa City Tour São José. A cerimônia reuniu autoridades, religiosos e convidados.
Durante o evento, o bispo diocesano Dom José Walmor Cesar Teixeira destacou a importância do espaço para a preservação da memória da religiosa e da atuação da Congregação.
O memorial foi instalado nas galerias do antigo sanatório e amplia o projeto iniciado em 2020, quando o quarto da Madre foi restaurado e aberto para visitação pública.
O espaço reúne documentos, objetos históricos e ambientes temáticos que apresentam a trajetória de Madre Maria Teresa, desde sua chegada à cidade para tratamento de tuberculose até a criação da Congregação e das atividades ligadas ao atendimento de doentes.
Entre os itens expostos estão vídeos da religiosa gravados pelas irmãs da Congregação, livros antigos de registros do sanatório e objetos ligados a Dom Epaminondas Nunes de Ávila e Silva.
O local também conta com uma sala dedicada a equipamentos utilizados no tratamento da tuberculose, além de áreas voltadas à reflexão espiritual e exposições temporárias.
Madre Maria Teresa está em processo de canonização e a Congregação fundada por ela mantém atividades sociais e religiosas em diferentes regiões do Brasil e também em outros países.
As visitas ao memorial são gratuitas e devem ser agendadas pelo telefone (12) 3797-7500.
Desde outubro do ano passado, São José dos Campos também integra o Guia Turístico Católico do Estado de São Paulo, publicação organizada pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado.
O material reúne atrações ligadas à Igreja Católica no município e integra uma série de roteiros religiosos promovidos pelo Governo de São Paulo.