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TURISMO RELIGIOSO

Memorial de Madre Tereza passa por ampliação em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Paulo Amaral/FCCR
Memorial de Madre Tereza passa por ampliação em São José
Memorial de Madre Tereza passa por ampliação em São José

São José dos Campos ganhou um novo espaço voltado ao turismo religioso com a ampliação do Memorial da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. A inauguração ocorreu nesta terça-feira (5), no antigo Sanatório Maria Imaculada, sede da Congregação, na região central da cidade.

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Com a ampliação, o memorial passa a integrar oficialmente a rota de turismo religioso do Estado de São Paulo e também o programa City Tour São José. A cerimônia reuniu autoridades, religiosos e convidados.

Durante o evento, o bispo diocesano Dom José Walmor Cesar Teixeira destacou a importância do espaço para a preservação da memória da religiosa e da atuação da Congregação.

O memorial foi instalado nas galerias do antigo sanatório e amplia o projeto iniciado em 2020, quando o quarto da Madre foi restaurado e aberto para visitação pública.

O espaço reúne documentos, objetos históricos e ambientes temáticos que apresentam a trajetória de Madre Maria Teresa, desde sua chegada à cidade para tratamento de tuberculose até a criação da Congregação e das atividades ligadas ao atendimento de doentes.

Entre os itens expostos estão vídeos da religiosa gravados pelas irmãs da Congregação, livros antigos de registros do sanatório e objetos ligados a Dom Epaminondas Nunes de Ávila e Silva.

O local também conta com uma sala dedicada a equipamentos utilizados no tratamento da tuberculose, além de áreas voltadas à reflexão espiritual e exposições temporárias.

Madre Maria Teresa está em processo de canonização e a Congregação fundada por ela mantém atividades sociais e religiosas em diferentes regiões do Brasil e também em outros países.

As visitas ao memorial são gratuitas e devem ser agendadas pelo telefone (12) 3797-7500.

Desde outubro do ano passado, São José dos Campos também integra o Guia Turístico Católico do Estado de São Paulo, publicação organizada pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado.

O material reúne atrações ligadas à Igreja Católica no município e integra uma série de roteiros religiosos promovidos pelo Governo de São Paulo.

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