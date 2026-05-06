A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana a limpeza do lago principal do Parque Santos Dumont, na região central da cidade. O trabalho faz parte do cronograma de manutenção realizado pela Secretaria de Manutenção da Cidade.

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Segundo a administração municipal, o serviço inclui a troca de cerca de 20 mil litros de água, captada de um poço artesiano localizado dentro do próprio parque.