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SERVIÇO

Lagos do Parque Santos Dumont passam por limpeza em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Lagos do Parque Santos Dumont passam por limpeza em SJC
Lagos do Parque Santos Dumont passam por limpeza em SJC

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana a limpeza do lago principal do Parque Santos Dumont, na região central da cidade. O trabalho faz parte do cronograma de manutenção realizado pela Secretaria de Manutenção da Cidade.

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Segundo a administração municipal, o serviço inclui a troca de cerca de 20 mil litros de água, captada de um poço artesiano localizado dentro do próprio parque.

Durante a execução da limpeza, o lago é esvaziado para procedimentos de conservação, inspeção e manutenção da estrutura. Os outros dois espelhos d’água do espaço também passarão por serviços semelhantes, incluindo o lago do Jardim Japonês, onde ficam as carpas ornamentais.

O parque recebe diariamente equipes responsáveis por varrição, jardinagem, pintura e manutenção dos playgrounds.

O espaço também conta com bebedouros, vaporizadores e pontos de hidratação destinados aos animais de estimação.

Localizado na Rua Prudente Meirelles de Moraes, 1000, na Vila Adyana, o Parque Santos Dumont foi o primeiro parque urbano aberto ao público no município e possui área de 46,5 mil metros quadrados.

Entre as estruturas disponíveis estão pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, pista de skate, quiosques com churrasqueiras e duas escolas municipais.

O parque também abriga a réplica do avião 14-Bis, maquetes de foguetes da família Sonda e a Casa Santos Dumont, espaço voltado a atividades educativas. O horário de funcionamento para caminhada é das 5h às 22h.

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