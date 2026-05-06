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LUTO

Adeus, Célia; aos 63 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Célia Margarida Zeferino
Célia Margarida Zeferino

Célia Margarida Zeferino morreu em Jacareí nesta última terça-feira (5), aos 63 anos. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta quarta-feira (6), no Crematório Campo das Oliveiras.

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Essa morte precoce de Célia deixou amigos e familiares de luto. Agora, restam as boas lembranças de alguém muito querida.

Nas redes sociais, muitos lamentaram, como Daniel Silva. "Peço a Deus que conforta os corações de todos os familiares e amigos que Deus a receba de braços abertos está grande guerreira Deus abençoe a todos", disse.

Angela Oliveira também desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos e Deus conforte o coração de todos os familiares é amigos também", escreveu.

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