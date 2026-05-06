O empresário Flávio Cruz Barbosa, de 49 anos, foi morto a facadas dentro da própria oficina mecânica na tarde desta quarta-feira (6). O principal suspeito do crime é um funcionário de 24 anos, preso em flagrante logo após o ataque. Segundo testemunhas, após o homicídio, o homem deixou o local com a faca nas mãos e foi até um bar, onde pediu água e um cigarro de maneira tranquila.

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O crime aconteceu em uma oficina localizada no Setor de Oficinas Norte (SOF Norte), no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação violenta.