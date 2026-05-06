Rodrigo Oliveira Camargo, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga no último domingo (3). O jovem foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos antes da chegada do socorro.

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O crime aconteceu em Sarandi, no Norte do estado. De acordo com informações divulgadas pelo portal Plantão Maringá, o autor do ataque era colega da vítima.