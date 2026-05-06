06 de maio de 2026
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HOMICÍDIO

Matou o colega e ainda debochou na delegacia

Por Da Redação | Sarandi (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rodrigo Oliveira Camargo, de 25 anos
Rodrigo Oliveira Camargo, de 25 anos

Rodrigo Oliveira Camargo, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga no último domingo (3). O jovem foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos antes da chegada do socorro.

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O crime aconteceu em Sarandi, no Norte do estado. De acordo com informações divulgadas pelo portal Plantão Maringá, o autor do ataque era colega da vítima.

Segundo a Polícia Militar, Rodrigo e o suspeito estavam em um bar quando começaram a discutir. Após a confusão, o homem deixou o local e voltou armado com uma faca.

Na sequência, o suspeito atacou Rodrigo com um golpe na região do pescoço. A faca ficou cravada no corpo da vítima.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o jovem já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local. O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do homicídio.

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