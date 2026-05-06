Um vídeo gravado por Samara Santos de Oliveira, de 21 anos, pouco antes de morrer, ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, a jovem aparece segurando um buquê de rosas enquanto faz um alerta sobre relacionamentos amorosos e aconselha mulheres a não voltarem para antigos parceiros apenas por demonstrações tardias de carinho.
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No vídeo, Samara afirma que muitas pessoas só reconhecem o valor de alguém depois da perda. Ela também critica atitudes tomadas apenas após o fim do relacionamento, como presentes, pedidos de desculpas e promessas de mudança, dizendo que esse comportamento deveria existir enquanto o casal ainda estava junto.
A gravação passou a circular com ainda mais intensidade após a confirmação da morte da jovem, registrada na madrugada de 1º de maio, em um motel de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Vinícius Gomes Castro da Silva, de 26 anos. Segundo a polícia, ele teve a prisão temporária decretada e se apresentou às autoridades nesta segunda-feira (4).
O caso segue sob investigação, e a repercussão do vídeo gerou forte comoção nas redes sociais, principalmente pelo conteúdo da mensagem deixada pela jovem antes da morte.