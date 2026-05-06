06 de maio de 2026
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FEMINICÍDIO

VÍDEO: Samara desabafou antes de ser morta no motel pelo ex

Por Da Redação | Belford Roxo (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Samara Santos de Oliveira
Samara Santos de Oliveira

Um vídeo gravado por Samara Santos de Oliveira, de 21 anos, pouco antes de morrer, ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, a jovem aparece segurando um buquê de rosas enquanto faz um alerta sobre relacionamentos amorosos e aconselha mulheres a não voltarem para antigos parceiros apenas por demonstrações tardias de carinho.

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No vídeo, Samara afirma que muitas pessoas só reconhecem o valor de alguém depois da perda. Ela também critica atitudes tomadas apenas após o fim do relacionamento, como presentes, pedidos de desculpas e promessas de mudança, dizendo que esse comportamento deveria existir enquanto o casal ainda estava junto.

A gravação passou a circular com ainda mais intensidade após a confirmação da morte da jovem, registrada na madrugada de 1º de maio, em um motel de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Vinícius Gomes Castro da Silva, de 26 anos. Segundo a polícia, ele teve a prisão temporária decretada e se apresentou às autoridades nesta segunda-feira (4).

O caso segue sob investigação, e a repercussão do vídeo gerou forte comoção nas redes sociais, principalmente pelo conteúdo da mensagem deixada pela jovem antes da morte.

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