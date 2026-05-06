Um vídeo gravado por Samara Santos de Oliveira, de 21 anos, pouco antes de morrer, ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, a jovem aparece segurando um buquê de rosas enquanto faz um alerta sobre relacionamentos amorosos e aconselha mulheres a não voltarem para antigos parceiros apenas por demonstrações tardias de carinho.

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No vídeo, Samara afirma que muitas pessoas só reconhecem o valor de alguém depois da perda. Ela também critica atitudes tomadas apenas após o fim do relacionamento, como presentes, pedidos de desculpas e promessas de mudança, dizendo que esse comportamento deveria existir enquanto o casal ainda estava junto.