A morte de um bebê de apenas 2 meses está sendo investigada pela Polícia Militar após suspeitas de possível negligência no atendimento à criança. A mãe do menino e a mulher que cuidava dele durante a madrugada foram levadas para prestar depoimento depois que detalhes do socorro chamaram a atenção das equipes de emergência.
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O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), em São João Batista, na região da Grande Florianópolis. Segundo informações repassadas pela PM, a ocorrência começou a levantar suspeitas ainda durante a ligação feita ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
De acordo com os socorristas, a mulher que acionou a ambulância informou que o bebê estava sem respirar, mas teria apresentado um comportamento considerado incompatível com a gravidade da situação. Conforme os relatos, ela chegou a rir durante a chamada, o que fez a central suspeitar inicialmente de um possível trote.
Por causa da desconfiança, os atendentes solicitaram uma chamada de vídeo para confirmar o estado da criança. Somente após a verificação visual foi constatado que o bebê estava desacordado e sem sinais aparentes de reação.
Enquanto a equipe médica se deslocava até o endereço, os profissionais orientaram, por telefone, os procedimentos de reanimação. A avaliação preliminar aponta que a criança já poderia estar em parada cardiorrespiratória havia vários minutos antes do pedido de socorro.
Ao chegarem na residência, os socorristas encontraram o bebê em estado gravíssimo. Integrantes da equipe relataram à Polícia Militar que o comportamento dos adultos presentes na casa causou estranheza durante o atendimento.
Segundo os relatos, enquanto os profissionais tentavam salvar a criança, os presentes conversavam sobre assuntos cotidianos, como trabalho e café da manhã. Os socorristas também registraram que a mãe teria demonstrado pouco vínculo afetivo com o bebê durante o socorro.