A morte de um bebê de apenas 2 meses está sendo investigada pela Polícia Militar após suspeitas de possível negligência no atendimento à criança. A mãe do menino e a mulher que cuidava dele durante a madrugada foram levadas para prestar depoimento depois que detalhes do socorro chamaram a atenção das equipes de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), em São João Batista, na região da Grande Florianópolis. Segundo informações repassadas pela PM, a ocorrência começou a levantar suspeitas ainda durante a ligação feita ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).