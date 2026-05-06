A Prefeitura de São José dos Campos divulgou, nesta quarta-feira (6), novas orientações para os moradores que pretendem decorar ruas da cidade durante a Copa do Mundo.

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De acordo com as normas publicadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, qualquer intervenção em via pública, como pinturas ou enfeites, deverá ser autorizada previamente pelo município. Para isso, os interessados precisarão abrir um protocolo oficial junto à prefeitura.