A Prefeitura de São José dos Campos divulgou, nesta quarta-feira (6), novas orientações para os moradores que pretendem decorar ruas da cidade durante a Copa do Mundo.
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De acordo com as normas publicadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, qualquer intervenção em via pública, como pinturas ou enfeites, deverá ser autorizada previamente pelo município. Para isso, os interessados precisarão abrir um protocolo oficial junto à prefeitura.
A medida vale para grupos de moradores que desejam organizar a decoração de ruas, tradição comum em períodos de Copa. No Parque Novo Horizonte, por exemplo, moradores da Rua dos Funileiros já iniciaram os preparativos para deixar a via no clima da competição.
Segundo a prefeitura, cada solicitação será avaliada individualmente antes da liberação. As pinturas serão permitidas apenas em vias locais, ou seja, ruas com menor fluxo de veículos.
As tintas utilizadas também deverão ser laváveis. Além disso, a decoração não poderá encobrir, alterar ou prejudicar a sinalização de trânsito existente nas vias.