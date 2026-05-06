Um acidente envolvendo três carros e um ônibus foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (6), na Avenida Pedro Friggi, na região do Vista Verde, em São José dos Campos.

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Segundo informações no local, a colisão aconteceu no sentido centro, nas proximidades do Spani Atacadista. Ainda não há confirmação sobre vítimas ou feridos.