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ACIDENTE

Acidente com três carros e ônibus para avenida de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na zona leste
Acidente na zona leste

Um acidente envolvendo três carros e um ônibus foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (6), na Avenida Pedro Friggi, na região do Vista Verde, em São José dos Campos.

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Segundo informações no local, a colisão aconteceu no sentido centro, nas proximidades do Spani Atacadista. Ainda não há confirmação sobre vítimas ou feridos.

O trânsito no trecho apresentou lentidão para os motoristas que seguiam pela avenida. As causas do acidente ainda serão apuradas.

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