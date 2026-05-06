A Polícia Civil prendeu oito suspeitos de ligação com o tráfico de drogas – dois deles em flagrante – e apreendeu porções de maconha, cocaína e crack em operação deflagrada nesta quarta-feira (6), em Pindamonhangaba.
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A ofensiva visou desarticular uma associação criminosa consolidada no tráfico de entorpecentes com atuação em Pindamonhangaba.
Foram presos seis suspeitos por meio de mandados de prisão temporária, além de dois flagrantes. Todos permanecem presos e à disposição da justiça, que expediu sete mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão, desdobramentos da investigação.
Segundo a polícia, um dos suspeitos resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para a contenção e o cumprimento da ordem judicial.
O homem tentou fugir dos policiais e evitava ser algemado, já tendo passagem criminal por roubo de veículo. Nesse crime, segundo a investigação, ele esfaqueou a vítima de 46 anos, que precisou ser internada em estado grave.
Operação Maricá
Batizada de Operação Maricá, a ação reuniu policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, com apoio da CPJ Taubaté e de policiais de delegacias de São Luiz do Paraitinga e Pindamonhangaba, incluindo o canil.
Além das prisões e da apreensão de drogas, os policiais também localizaram apetrechos utilizados para o fracionamento e pesagem das drogas e smartphones pertencentes aos alvos, que foram recolhidos e serão submetidos à análise pericial.
“A Operação Maricá representa um desdobramento crucial de investigações iniciadas em junho de 2025, reafirmando o compromisso da Deic de Taubaté no combate contínuo às organizações criminosas da região”, disse a polícia.