A Polícia Civil prendeu oito suspeitos de ligação com o tráfico de drogas – dois deles em flagrante – e apreendeu porções de maconha, cocaína e crack em operação deflagrada nesta quarta-feira (6), em Pindamonhangaba.

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A ofensiva visou desarticular uma associação criminosa consolidada no tráfico de entorpecentes com atuação em Pindamonhangaba.