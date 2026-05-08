Tem uma certa poesia em levar a mãe para comer bem. Não precisa ser o restaurante mais caro da cidade nem a reserva mais difícil de conseguir. Precisa ser um lugar com alma, daqueles em que a comida chega à mesa carregando história, afeto e o cheiro de quem cozinha com intenção. E se você mora no interior paulista ou está pensando em um fim de semana especial, boa notícia: não é preciso ir longe. Entre o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira, existe uma riqueza gastronômica que a maioria das pessoas ainda descobre aos poucos, e o Dia das Mães é um pretexto mais do que válido para se jogar nessa aventura.

Essas três regiões formam, juntas, um dos territórios mais completos do ponto de vista culinário no estado de São Paulo. O vale traz a robustez da cozinha caipira, o queijo artesanal, a truta, a broa de milho que sua avó faria se soubesse que você estava chegando. O litoral entrega o mar na sua versão mais generosa: camarão gordo, peixe do dia, moqueca fumegante e aquela meia casca de ostra servida com vista pra água.

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E a montanha? A montanha tem fondue, pinhão, linguiça artesanal, vinho quente, e essa atmosfera de aconchego europeu que faz qualquer domingo parecer especial.