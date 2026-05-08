Tem uma certa poesia em levar a mãe para comer bem. Não precisa ser o restaurante mais caro da cidade nem a reserva mais difícil de conseguir. Precisa ser um lugar com alma, daqueles em que a comida chega à mesa carregando história, afeto e o cheiro de quem cozinha com intenção. E se você mora no interior paulista ou está pensando em um fim de semana especial, boa notícia: não é preciso ir longe. Entre o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira, existe uma riqueza gastronômica que a maioria das pessoas ainda descobre aos poucos, e o Dia das Mães é um pretexto mais do que válido para se jogar nessa aventura.
Essas três regiões formam, juntas, um dos territórios mais completos do ponto de vista culinário no estado de São Paulo. O vale traz a robustez da cozinha caipira, o queijo artesanal, a truta, a broa de milho que sua avó faria se soubesse que você estava chegando. O litoral entrega o mar na sua versão mais generosa: camarão gordo, peixe do dia, moqueca fumegante e aquela meia casca de ostra servida com vista pra água.
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E a montanha? A montanha tem fondue, pinhão, linguiça artesanal, vinho quente, e essa atmosfera de aconchego europeu que faz qualquer domingo parecer especial.
Montei uma lista com dez endereços, alguns já clássicos, outros ainda guardados como segredo de quem frequenta a região. Todos pensados para um almoço de Dia das Mães que ela vai lembrar.
Kallas da Serra —Cunha/Paraty (Estrada Real)
Se você nunca comeu porco na lata, prepare-se para uma revelação. O Kallas da Serra fica na estrada real entre Cunha e Paraty e serve comida caipira de raiz, com insumos sem conservante, sem corante e verduras da própria horta. O cardápio é uma declaração de amor à cozinha de interior: frango à moda caipira, torresmo mix, batata caipira cozida e empanada no fubá frita na banha, e aquele porco na lata que é receita antiga de tropeiro. Peça também o vinho de framboesa artesanal. É o tipo de lugar que faz a gente sentir que a comida tem memória.
Dona Chica na Horta — Campos do Jordão
O restaurante fica no bairro dos Mellos, considerado a última área rural de Campos do Jordão, em um amplo espaço florido com horta, playground, lago e área de relaxamento. O chef Anderson Oliveira trabalha com cerca de 80% de insumos locais, o que dá ao cardápio uma personalidade muito definida. O cupim assado em baixa temperatura ao molho de pinhão com creme de mandioca derrete na boca, literalmente. Para as mães que gostam de novidade, o ceviche de truta e a paella da montanha com pinhão são escolhas certeiras. E sim, pode levar o cachorro: tem cardápio pet.
Restaurante Artesão — São Francisco Xavier
São Francisco Xavier é aquele distrito de São José dos Campos que parece pertencer a outro tempo. Montanhas, silêncio, cachoeiras. O Restaurante Artesão tem cardápio criado pelo chef Lucas Gonçalves da Silva, nativo da Serra da Mantiqueira, que trabalha com cestinhas de truta defumada, tartar de porco, bolinho caipira com massa de farinha de milho e recheio de carne moída. Tudo tem identidade regional sem perder o refinamento. Um endereço para quem quer comer bem sem abrir mão da autenticidade.
Litoral Norte
Rei do Camarão — Ubatuba
Um clássico absoluto. Localizado na orla de Itaguá, o Rei do Camarão tem como carro-chefe os camarões empanados recheados com catupiry. O menu ainda traz moqueca caiçara, caldeirada ao rei, paella e frutos do mar à provençal, além de extensa carta de vinhos. Com mais de vinte anos de tradição no litoral, é o tipo de restaurante que funciona como uma âncora: você sabe exatamente o que vai encontrar, e isso é justamente o que você quer.
Raízes — Ubatuba
O Raízes fica de frente para o mar de Ubatuba e é considerado por muitos um dos melhores restaurantes do Litoral Norte Paulista, com cozinha que inclui sabores caiçaras, frutos do mar, carnes nobres, massas e pizzas. Para o Dia das Mães, é uma ótima pedida justamente pela amplitude do cardápio: tem pra quem quer peixe, pra quem prefere carne, pra quem não come nada disso. A vista do mar fecha o pacote com chave de ouro.
Terra Papagalli — Ubatuba
Para aquelas mães que gostam de uma experiência mais sofisticada sem perder o espírito de praia. O Terra Papagalli combina proposta gourmet com vista do litoral, oferecendo cortes nobres de carnes e frutos do mar com apresentação impecável. O polvo grelhado é um dos pratos mais pedidos da casa. Um endereço que equilibra bem a elegância e o relaxamento litorâneo.
Prainha do Julião Bar & Restaurante — São Sebastião
Localizado diretamente na Praia do Julião, em São Sebastião, o restaurante oferece pescados frescos da região em mesas ao ar livre num deck com vista para o mar. Drinks artesanais, brisa constante e aquela leveza de quem come bem sem cerimônia. Perfeito para uma tarde longa com a família.
Limoeiro — Ubatuba
O Limoeiro tem decoração rústica com trepadeiras no teto, música ao vivo e cozinha regional com toque gourmet a preço acessível, com pratos caiçaras de identidade própria. É indicado para quem quer comemorar datas especiais com autenticidade. Leve a mamãe aqui se ela gosta de ambiente animado, descontraído e cheio de personalidade.
Serra da Mantiqueira
Harry Pisek — Campos do Jordão
O restaurante traz um pedacinho da Alemanha para a Serra da Mantiqueira, com receitas autênticas de salsichas artesanais, carnes suínas e apfelstrudels em ambiente aconchegante de charme europeu. Para o Dia das Mães, essa combinação de aconchego alpino, frio serrano e comida farta é difícil de superar. O strudel de maçã merece ser o encerramento da refeição com uma xícara de chá quente.
O Canto da Gula — Santo Antônio do Pinhal
O Canto da Gula resgata a culinária regional da Serra da Mantiqueira com pratos que apostam em receitas tradicionais com toques de modernidade, criando uma conexão entre o passado e o presente em cada garfada. Santo Antônio do Pinhal é um daqueles vilarejos que o tempo tratou bem, e comer ali, cercado de montanhas e silêncio, é um presente por si só. Vai bem com um bom vinho da casa e uma sobremesa de doce de leite artesanal.
Donna Pinha – Santo Antonio do Pinhal
O restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (SP), é uma excelente sugestão para celebrar o Dia das Mães na Serra da Mantiqueira. A casa promove sua tradicional temporada dedicada ao pinhão — ingrediente símbolo da região — com um cardápio exclusivo assinado pela chef Anouk Migotto. E no domingo (10), todas as mães serão presenteadas com um delicioso drink de boas-vindas e uma geleia artesanal. Cada região tem seus sabores mais representativos.
No Vale do Paraíba, aposte em tudo que vier com queijo artesanal local, truta, porco, mandioca e milho. No Litoral Norte, não adianta resistir: peça frutos do mar, moqueca caiçara e veja o que o dia trouxe de peixe fresco. Na Mantiqueira, entregue-se ao fondue, ao pinhão, às salsichas artesanais e ao bom risoto de montanha, especialmente se o dia estiver frio, o que em maio é praticamente garantido. A gastronomia dessas regiões tem algo em comum que eu acho muito bonito: ela é profundamente afetiva.
Os ingredientes vêm de perto, as receitas têm sobrenome, e os cozinheiros em geral têm orgulho do que fazem. Isso, na prática, significa que a comida chega à mesa com uma qualidade que vai além da técnica: ela carrega intenção. E talvez seja exatamente isso que faz sentido oferecer a uma mãe: não apenas um prato bem feito, mas uma experiência com alma.
OUTRAS OPÇÕES
O Dia das Mães é uma das principais datas para reunir a família e celebrar em torno da mesa com experiências e momentos marcantes. Para quem busca opções fora de casa, restaurantes oferecem experiências que combinam boa gastronomia, ambiente acolhedor e propostas pensadas para a ocasião.
Abbraccio
O Dia das Mães ganha inspiração italiana e um convite especial para reunir a família à mesa no Abbraccio, em São José dos Campos. Entre os dias 4 e 10 de maio, os clientes que comprarem qualquer prato da categoria “Para Compartilhar” ganham um Gnocchi de Tiramisù ou uma Panna Cotta de Baunilha, mediante cadastro e emissão de cupom na página da promoção.
A ação é válida para pratos participantes como: Carbonara di Roma, Mignon e Fettuccine Duo Di Salsa, Fettuccine Alfredo di Pollo, Fettuccine Filetto Marsala, Spaghetti Pomodoro com Polpetti e Lasagna Bolognese. Inspirado no lifestyle italiano, o Abbraccio aposta em receitas generosas e cheias de sabor para tornar a celebração ainda mais acolhedora e especial.
Outback Steakhouse
Na rede de restaurantes de inspiração australiana, a sugestão para a data é aproveitar o último dia da campanha Back to Outback, que traz de volta cinco pratos clássicos muito pedidos pelos consumidores, disponíveis em todas as unidades do Brasil. Entre os destaques estão as Aussie Beef Quesadillas (R$ 99,90), a Chook’n Dillas (R$ 89,90), a Ribs Rocker Crown (R$ 179,90), além do Catupiry Madness Burger (R$ 66,90) e da sobremesa S’mores Outback (R$ 34,90).