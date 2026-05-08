09 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

Sunset Bike Sky – um treino com outra perspectiva

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fotop e time srta.cda
Imagem de drone mostra uma das turmas no pedal
Imagem de drone mostra uma das turmas no pedal

O heliponto do Sky Galleria ganhou novos ares com o Sunset Bike Sky, que reuniu esporte, música e uma das vistas mais bonitas de Campinas. Ao longo das cinco aulas de spinning, promovidas pela AMZ Sports em parceria com o Clube Musas e a Cia Athletica, se viu um encontro afinado entre energia e cenário.
Céu aberto, temperatura agradável e um pôr do sol que fez jus à proposta do evento. A cada nova turma, a paisagem mudava e virava pano de fundo para fotos, conversas e registros que não precisam de filtro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As aulas, conduzidas em ritmo intenso pelos professores da Cia Athletica, mantiveram o fôlego dos participantes lá em cima, acompanhadas por trilha sonora que ajudou a marcar o compasso. No térreo, as ativações dos patrocinadores complementaram a experiência com brindes voltados ao cuidado com a pele, produtos para bem-estar e prática esportiva, lanches leves e opções direcionadas para quem valoriza uma rotina equilibrada. Para quem participou, ficou a sensação de ter feito parte de algo diferente, com a cidade aos pés e um fim de tarde difícil de esquecer.

Professores da Cia Athletica se revezaram com entusiasmo contagiante
Professores da Cia Athletica se revezaram com entusiasmo contagiante
Giane Baú, Fabiana Minarro e Edinho Andries
Giane Baú, Fabiana Minarro e Edinho Andries
Cada turma registrou com fotos a sua participação na aula
Cada turma registrou com fotos a sua participação na aula
Ativação Dra. Renata Fogaça e Hamze Clinic Dermatologia e Estética
Ativação Dra. Renata Fogaça e Hamze Clinic Dermatologia e Estética
Espaço das marcas Elóren Pharma Farmácia de Manipulação
Espaço das marcas Elóren Pharma Farmácia de Manipulação
Biker aproveita para cuidar do cabelo nos serviços da Stylebar
Biker aproveita para cuidar do cabelo nos serviços da Stylebar
Carlos Tosetti, da Kzulo Exclusive Travel
Carlos Tosetti, da Kzulo Exclusive Travel
Participante usa a bota de compreensão pneumática da Relaxmedic
Participante usa a bota de compreensão pneumática da Relaxmedic
Atletas mostram água de coco que ganharam da Vivo
Atletas mostram água de coco que ganharam da Vivo
As comidinhas da Imperiale Rosticceria foram disputadas
As comidinhas da Imperiale Rosticceria foram disputadas
Parte dos times da AMZ e AMZ Sports
Parte dos times da AMZ e AMZ Sports

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários