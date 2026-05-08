O heliponto do Sky Galleria ganhou novos ares com o Sunset Bike Sky, que reuniu esporte, música e uma das vistas mais bonitas de Campinas. Ao longo das cinco aulas de spinning, promovidas pela AMZ Sports em parceria com o Clube Musas e a Cia Athletica, se viu um encontro afinado entre energia e cenário.

Céu aberto, temperatura agradável e um pôr do sol que fez jus à proposta do evento. A cada nova turma, a paisagem mudava e virava pano de fundo para fotos, conversas e registros que não precisam de filtro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As aulas, conduzidas em ritmo intenso pelos professores da Cia Athletica, mantiveram o fôlego dos participantes lá em cima, acompanhadas por trilha sonora que ajudou a marcar o compasso. No térreo, as ativações dos patrocinadores complementaram a experiência com brindes voltados ao cuidado com a pele, produtos para bem-estar e prática esportiva, lanches leves e opções direcionadas para quem valoriza uma rotina equilibrada. Para quem participou, ficou a sensação de ter feito parte de algo diferente, com a cidade aos pés e um fim de tarde difícil de esquecer.