O final do prazo para eleitores tirarem a primeira via do título ou regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral lotou cartórios eleitorais em São José dos Campos nesta quarta-feira (6).

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Após o encerramento do expediente, o cadastro será temporariamente fechado para a organização e preparação das Eleições 2026.