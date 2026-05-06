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ELEIÇÕES 2026

Cartórios lotam em São José para regularizar título de eleitor

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Fila para regularizar ou tirar o título em São José dos Campos
Fila para regularizar ou tirar o título em São José dos Campos

O final do prazo para eleitores tirarem a primeira via do título ou regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral lotou cartórios eleitorais em São José dos Campos nesta quarta-feira (6).

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Após o encerramento do expediente, o cadastro será temporariamente fechado para a organização e preparação das Eleições 2026.

Na região central de São José dos Campos, uma imensa fila de eleitores se formou na tarde desta quarta-feira (6), tomando a calçada da rua Paulo Setúbal, que abriga o Fórum antigo e as quatro zonas eleitoras da cidade, e também na avenida José Longo, principal acesso ao prédio da Justiça Eleitoral.

O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor segue o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que determina o fechamento do cadastro nos 150 dias que antecedem o pleito. O sistema permanecerá fechado para novas inscrições e transferências até novembro deste ano.

Como consultar pendências com o título de eleitor e regularizar

Para saber se um título está regular ou foi cancelado, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE/TRE) e clicar em "Consultas". Clique aqui para conferir a situação do seu título.

Caso o título esteja em situação irregular e tenha sido cancelado, o eleitor tem até esta quarta-feira (6) para regularizar o documento.

Quem já possui a biometria atualizada pode usar os serviços on-line. Para isso, basta acessar a plataforma de autoatendimento. O cidadão também pode buscar o serviço presencialmente nos cartórios eleitorais de sua região.

A Justiça Eleitoral recomenda que o procedimento seja feito o mais rápido possível para evitar filas e possíveis instabilidades no sistema devido ao alto volume de acessos.

Quem precisa regularizar a situação?

Devem regularizar a situação cadastral todos aqueles cuja consulta resultar em pendência. Além disso, o prazo também contempla:

Jovens que irão votar pela primeira vez;

Casos de transferência de domicílio e atualizações cadastrais diversas;

Pessoas com o título cancelado ou com pendências na Justiça Eleitoral;

Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação.

Consequências de perder o prazo

Quem deixar de regularizar a situação não poderá votar nas eleições deste ano. Além disso, a ausência de regularização pode gerar restrições administrativas, tais como:

Dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade;

Impedimento de tomar posse em cargos públicos;

Obstáculos para se matricular em instituições de ensino públicas.

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