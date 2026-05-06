O TCE (Tribunal de Contas do Estado) enviou à Câmara de São José dos Campos o processo referente às contas de 2023 da Prefeitura.

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O ano de 2023 foi o primeiro em que o município foi comandado apenas por Anderson Farias (PSD), que assumiu o cargo em abril de 2022, após renúncia de Felicio Ramuth (MDB), atual vice-governador de São Paulo.