O TCE (Tribunal de Contas do Estado) enviou à Câmara de São José dos Campos o processo referente às contas de 2023 da Prefeitura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ano de 2023 foi o primeiro em que o município foi comandado apenas por Anderson Farias (PSD), que assumiu o cargo em abril de 2022, após renúncia de Felicio Ramuth (MDB), atual vice-governador de São Paulo.
Com o recebimento do processo, a Câmara irá agendar o julgamento. Como o parecer do TCE foi favorável, as contas somente serão rejeitadas caso recebam os votos contrários de, ao menos, 14 dos 21 vereadores.
Contas.
Em setembro de 2025, a Primeira Câmara do TCE emitiu parecer favorável, mas com ressalvas, às contas de 2023 da Prefeitura de São José.
Entre as falhas apontadas pelo TCE estão déficit orçamentário de R$ 105 milhões, falta de recolhimento de aportes mensais para equacionamento da insuficiência financeira do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), prédios municipais sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), além da espera de até nove anos para a realização de procedimentos cirúrgicos e de até dois anos por consultas de especialidades médicas e exames.