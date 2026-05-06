Em meio à dor da despedida, amigos e familiares lembram de Mariza Leite como uma mulher forte e batalhadora. Ela morreu nesta terça-feira (6), aos 52 anos, deixando saudade e mensagens emocionadas nas redes sociais. A despedida ocorre nesta quinta-feira (7), em Jacareí.

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Nas redes sociais, mensagens de despedida destacam a força e a luta da vítima ao longo da vida.