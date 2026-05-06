Em meio à dor da despedida, amigos e familiares lembram de Mariza Leite como uma mulher forte e batalhadora. Ela morreu nesta terça-feira (6), aos 52 anos, deixando saudade e mensagens emocionadas nas redes sociais. A despedida ocorre nesta quinta-feira (7), em Jacareí.
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Nas redes sociais, mensagens de despedida destacam a força e a luta da vítima ao longo da vida.
"Descanse em paz tia! Ela lutava contra um câncer há 2 anos, descansou! A dor é o sofrimento não existem mais. Te amaremos para sempre", disse Mirella Valdês.
“Você foi forte, guerreira até o final, lutou bravamente... Agora acabou a sua dor. Descanse em paz”, escreveu uma amiga.
Outra mensagem publicada pede conforto à família: “Que Deus conforte o coração de seus familiares. Descanse em paz na luz de Jesus”.
Velório e sepultamento
As últimas homenagens a Mariza Leite serão realizadas no Campo das Oliveiras, na Sala Roma, localizada na Avenida Siqueira Campos, nº 263, na região central de Jacareí.
A cerimônia de despedida está marcada para esta quinta-feira (7), das 11h às 15h. O sepultamento será realizado no Cemitério Memorial do Vale.
Comoção e homenagens
A morte de Mariza gerou comoção entre amigos e conhecidos, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de apoio à família.
“Meus sentimentos de pesar à família e amigos. Deus conforte os corações enlutados”, escreveu um conhecido.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.