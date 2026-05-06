Presidente da Comissão das Mulheres da Câmara dos Deputados, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou ofício cobrando investigação e pedindo esclarecimentos à Unesp (Universidade Estadual Paulista) sobre denúncias de violência sexual envolvendo um docente no campus de São José dos Campos.

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O caso tornou-se público após OVALE revelar denúncia de aluna de odontologia da Unesp de São José dos Campos, que afirma ter sido estuprada por um professor da instituição em 2023. Carolina Ferreira, 21 anos, relatou na semana passada ter sido vítima de estupro por um professor quando tinha 18 anos. Ela deixou a universidade.