Familiares do estudante de Direito Matheus Barreto, 19 anos, e da namorada dele, a adolescente Jasmine, 16 anos, lançaram uma campanha de arrecadação após ambos sofrerem um grave acidente de moto na rodovia Rio-Santos, na altura do Perequê-Mirim, em Ubatuba. Ambos seguem internados em estado grave.

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O casal estava em uma moto envolvida em um grave acidente com um caminhão, na última quinta-feira (30).