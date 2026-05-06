Familiares do estudante de Direito Matheus Barreto, 19 anos, e da namorada dele, a adolescente Jasmine, 16 anos, lançaram uma campanha de arrecadação após ambos sofrerem um grave acidente de moto na rodovia Rio-Santos, na altura do Perequê-Mirim, em Ubatuba. Ambos seguem internados em estado grave.
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O casal estava em uma moto envolvida em um grave acidente com um caminhão, na última quinta-feira (30).
Segundo familiares, Matheus foi socorrido na rodovia e levado para a Santa Casa de Ubatuba, depois transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Ele sofreu lesões no tornozelo e fratura na bacia. O estado de saúde do estudante é preocupante.
A adolescente Jasmine também foi socorrida e levada para o Hospital Regional, em Caraguatatuba, após passar por cirurgia. Ela sofreu graves lesões no joelho em decorrência do acidente.
“Eles precisam de apoio — físico, emocional e financeiro — para terem a chance de voltar a viver com dignidade e reconstruir seus sonhos. Estamos organizando esta vaquinha para custear todo o tratamento e estrutura necessária para a recuperação dos dois, que será longa e exigirá muitos cuidados especiais”, diz texto da campanha de arrecadação, que pode ser acessada nesse link. A meta é conseguir R$ 30 mil.
Segundo a família, todo o valor arrecadado será 100% destinado ao tratamento dos dois jovens, incluindo acompanhamento médico especializado, medicamentos contínuos, curativos e materiais hospitalares e fisioterapia intensiva, além de outros cuidados de saúde física e mental.
“Eles têm 19 e 16 anos… e em segundos, tudo mudou. O Matheus e a Jasmine estão lutando por algo básico: se recuperar e ter uma nova chance de viver. A recuperação é longa, difícil e cheia de desafios… mas a gente acredita que, com ajuda, é possível transformar essa história”, afirmou Isabella Morais.