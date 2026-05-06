Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba apreenderam quase 4 quilos de drogas, avaliadas em R$ 70 mil, e prenderam um suspeito por tráfico no bairro Tinga, na noite de terça-feira (5).

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Os agentes receberem informações por meio de denúncia anônima, pelo número 153, de que um homem estava vendendo drogas no bairro. Além disso, ele seria responsável por armazenar os entorpecentes em sua residência, distribuindo as drogas pela região.