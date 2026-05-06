06 de maio de 2026
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SUSPEITO FOI PRESO

Caraguá: GCM estoura casa bomba e apreende de R$ 70 mil em drogas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Drogas apreendidas pela GCM em Caraguatatuba
Drogas apreendidas pela GCM em Caraguatatuba

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba apreenderam quase 4 quilos de drogas, avaliadas em R$ 70 mil, e prenderam um suspeito por tráfico no bairro Tinga, na noite de terça-feira (5).

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Os agentes receberem informações por meio de denúncia anônima, pelo número 153, de que um homem estava vendendo drogas no bairro. Além disso, ele seria responsável por armazenar os entorpecentes em sua residência, distribuindo as drogas pela região.

Os guardas foram até o local e detiveram o suspeito, que tentou entrar no imóvel ao perceber a aproximação da viatura. Na busca domiciliar, os agentes encontraram grande quantidade de drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 70 mil.

Foram apreendidos um tijolo de maconha (799,46 g), oito buchas de maconha (27,74 g), três tijolos de crack (1,97 kg), uma sacola de cocaína (384,76 g) e 877 papelotes de cocaína embalados a vácuo (719,55 g), além de uma seladora para embalagem. O total de drogas chegou a quase 4 quilos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

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