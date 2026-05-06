Uma frente fria atrasada no Vale do Paraíba deve mudar o tempo apenas na segunda parte do domingo (10), após dias de calor, ar mais seco e máximas acima de 30°C em boa parte da região. As informações são do meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
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Até sábado (9), o cenário segue marcado por temperaturas elevadas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A atuação de um anticiclone deixa o ar mais estável, reduz a formação de nuvens carregadas e mantém o predomínio de sol entre variação de nebulosidade.
Na maior parte da região, as máximas ficam próximas ou acima dos 30°C. Em São José dos Campos, a previsão indica tardes quentes até sábado. No Litoral Norte, Caraguatatuba pode alcançar 32°C no sábado. Já em Campos do Jordão, as máximas ficam mais amenas, perto de 20°C a 21°C.
A principal novidade é o atraso da frente fria. Antes, a tendência apontava mudança mais cedo no domingo, mas a previsão mais recente indica avanço do sistema apenas na segunda metade do dia.
Com isso, o domingo deve começar com tempo ainda abafado em parte do Vale. A chuva, caso ocorra, tende a aparecer entre a tarde e a noite, de forma irregular. Pode haver pancada forte localizada, mas sem previsão de volume significativo e generalizado, segundo Escobar.
Serra da Mantiqueira
A queda de temperatura deve ser sentida com mais força na segunda-feira (11). Em São José, a máxima prevista fica perto de 20°C. No Vale Histórico e em áreas mais próximas da Serra da Mantiqueira, a tarde também deve ser mais fria, com variação de nebulosidade.
Em Campos do Jordão, a previsão aponta máxima próxima de 15°C na segunda, com chance de chuva e chuvisco. No Litoral Norte, a mudança também aparece, mas com frio menos intenso. Caraguatatuba deve ter máxima perto de 23°C.
Antes da chegada do sistema, a umidade relativa do ar pode cair para valores próximos de 35% a 40% nos períodos mais quentes do dia. Esse patamar não representa o pico da estação seca, mas já favorece o aumento do risco de focos de incêndio em áreas de vegetação.
O período mais crítico para queimadas costuma ocorrer entre o fim de julho e a primavera. Mesmo assim, dias seguidos de calor, baixa umidade e vento favorecem ocorrências isoladas nesta fase do outono.
A orientação é evitar qualquer tipo de queima em terrenos, descarte de bitucas de cigarro em áreas de mata e uso de fogo para limpeza de pasto ou quintal. Em caso de incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
A frente fria também deve avançar por áreas mais ao norte do interior do continente, como Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso, Bolívia, norte da Argentina, Acre, Rondônia e sul da Amazônia. Esse avanço do ar frio para latitudes mais baixas caracteriza um episódio de friagem.
Na região, a mudança não deve causar frio intenso no domingo. O dia será de transição, com calor em parte do período, aumento de nuvens e pancadas isoladas mais tarde. O ar mais frio entra com maior força na segunda-feira.