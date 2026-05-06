Uma frente fria atrasada no Vale do Paraíba deve mudar o tempo apenas na segunda parte do domingo (10), após dias de calor, ar mais seco e máximas acima de 30°C em boa parte da região. As informações são do meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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Até sábado (9), o cenário segue marcado por temperaturas elevadas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A atuação de um anticiclone deixa o ar mais estável, reduz a formação de nuvens carregadas e mantém o predomínio de sol entre variação de nebulosidade.