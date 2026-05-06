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SAÚDE

SJC entrega UBS Vila Nair reformada e amplia atendimento

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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OVALE/Luyse Camargo
UBS Resolve Vila Nair é reformada
UBS Resolve Vila Nair é reformada

A Prefeitura de São José dos Campos entregou, nesta quarta-feira (6), a revitalização completa da UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair, na região sul.

A obra, que custou R$ 500 mil, foi executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal) e tem como objetivo a modernização das estruturas, a rapidez no atendimento, segurança e conforto da comunidade e funcionários.

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Principais melhorias e novidades

A obra seguiu o padrão adotado na UBS Resolve Colonial, que se tornou referência na cidade. As novidades incluem:

  • Ampliação e acessibilidade: Salas de vacina e coleta ampliadas, além de novas rampas de acesso para facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. O balcão da recepção também foi readequado para uma altura mais acessível;

  • Sala eMulti: Implantação de um espaço voltado para a atuação integrada de profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de organizar o fluxo e reduzir o tempo de espera por tratamentos;

  • Nova estrutura: O prédio recebeu pintura, climatização em todos os ambientes e cobertura frontal com telhas termoacústicas, proporcionando mais conforto térmico aos usuários em dias de sol ou chuva;

  • Atendimento farmacêutico: A farmácia foi reposicionada para a frente da unidade, otimizando o fluxo interno e a dispensação de medicamentos e insumos;

  • Bem-estar das equipes: Foram criados novos vestiários, instalados novos móveis e ampliadas as áreas de apoio, como a copa e a gerência;

    • Foco no usuário

    O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias ( PSD), participou da solenidade de abertura e afirmou que as mudanças têm como foco o usuário dos serviços.

    "Isso aqui faz parte do programa de requalificação, não só visual. É uma unidade muito mais moderna visualmente, mas também de serviço. Então, a gente faz várias mudanças pontuais, de ampliação, ampliação de consultórios, novas salas de atendimento. A gente melhora todo esse atendimento de infraestrutura, pensando na melhoria para o usuário para que a gente possa dar um ambiente, um equipamento melhor para ele", afirmou a OVALE.

    O secretário de Saúde de São José, George Zenha, também ressaltou que as mudanças não são apenas estruturais.

    Segundo ele, o novo padrão adotado envolve mudança de pensamento logístico com foco em atendimento eficaz e deverá ser adotado em outras unidades, já com obras em andamento como a do Jardim Satélite, Paraíso do Sol, Centro de Controle de Zoonoses, CAPS AD, além de diversas novas construções.

    Serviços

    A unidade oferece atendimento clínico, acompanhamento pré-natal, atendimento de enfermagem, odontológico e de nutrição. Além disso, realiza curativos, coleta de exames laboratoriais, exames ginecológicos preventivos, eletrocardiograma, além de vacinação e testes rápidos para ISTs, hepatite, dengue e gravidez.

    No local também há dispensação de medicamentos fornecidos pela rede SUS e de alto custo, bem como a aplicação, quando necessário.

    Impacto na comunidade

    A requalificação beneficia diretamente mais de 8.000 usuários cadastrados.

    Além do bairro Vila Nair, a unidade atua como referência para moradores das regiões da Vila São Bento, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Letônia e adjacências.

    Investimento e próximas entregas

    As obras da UBS Resolve Vila Nair foram executadas pela Urbam ao custo de R$ 500 mil. O investimento faz parte de um pacote de R$ 7 milhões em contratos para mão de obra com a empresa.

    As unidades do Paraíso do Sol e Jardim Satélite serão as próximas a serem entregues no período de três meses, bem como a UBS Monterrey e a UBS Vila Industrial, que, segundo Zenha, será uma das maiores UBS do estado de São Paulo.

     

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