A Prefeitura de São José dos Campos entregou, nesta quarta-feira (6), a revitalização completa da UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair, na região sul.

A obra, que custou R$ 500 mil, foi executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal) e tem como objetivo a modernização das estruturas, a rapidez no atendimento, segurança e conforto da comunidade e funcionários.

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