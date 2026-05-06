Uma aluna de 15 anos sofreu uma tentativa de estupro coletivo de vulnerável por quatro colegas dentro de uma escola em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, na tarde do dia 30 de abril deste ano.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado nessa terça-feira (5), a vítima foi agarrada por quatro adolescentes ao final da aula no colégio CAIC, situado no Jardim América. Os jovens utilizaram a blusa da própria vítima para amarrar seus pulsos e disseram que iriam fazê-la “virar mulher”. A ocorrência foi classificada como ato infracional de estupro de vulnerável tentado.
A vítima conseguiu se defender, evitando que suas roupas fossem retiradas, mas relatou que um dos agressores a segurou por trás, encostando os órgãos genitais nela.
As agressões apenas cessaram quando o sinal bateu para que os alunos pegassem o ônibus escolar nesta escola em Cruzeiro. O boletim também aponta que uma funcionária da escola teria presenciado o final do ocorrido e rido da situação.
Investigação
A mãe da jovem relatou à Polícia Civil que a filha se veste de forma masculina e, por esse motivo, vem sofrendo bullying constante na instituição de ensino. A Polícia Civil investiga o caso e a Delegacia Seccional de Cruzeiro assumiu o registro inicial.
A mãe da aluna procurou a vice-diretora e o diretor da escola, além do Conselho Tutelar, antes de registrar o boletim de ocorrência na polícia.
O local do fato possui câmeras de segurança que podem ter captado imagens do ataque para auxiliar nas investigações. A estudante não sofreu lesões físicas aparentes. O caso segue sob investigação.