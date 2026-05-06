Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição no bairro Vila Nunes, em Lorena. A ação foi realizada na noite de segunda-feira (4) por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina.

A operação resultou na apreensão de 48,978 kg de entorpecentes, além de material utilizado para o fracionamento e contabilidade do tráfico.

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