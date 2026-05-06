Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição no bairro Vila Nunes, em Lorena. A ação foi realizada na noite de segunda-feira (4) por policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina.
A operação resultou na apreensão de 48,978 kg de entorpecentes, além de material utilizado para o fracionamento e contabilidade do tráfico.
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De acordo com a Polícia Militar, o balanço total da apreensão incluiu:
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23,670 kg de maconha (28 tijolos e 864 porções);
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23,232 kg de cocaína (4 tijolos, 10.000 pinos e 5.107 eppendorfs);
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2,076 kg de crack (2 tijolos e 1.764 pedras);
1.000 pinos vazios;
400 embalagens plásticas;
50 munições de calibre 9mm;
Duas balanças de precisão;
Dois cadernos com anotações do tráfico.
Após a abordagem, a suspeita foi encaminhada ao plantão policial, onde o caso foi registrado e ela permaneceu presa, à disposição da Justiça.