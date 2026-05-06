06 de maio de 2026
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ATO INFRACIONAL

Vale: Adolescente é apreendido após esconder drogas no matagal

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Tijolos de maconha apreendidos em Cruzeiro
Tijolos de maconha apreendidos em Cruzeiro

Um adolescente foi apreendido em Cruzeiro por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (4) e resultou na apreensão de 800 gramas de maconha.

Ele foi abordado por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento pelo bairro Ana Rosa. Ele confessou ter escondido uma sacola contendo o entorpecente em uma região de mato.

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Em buscas, a equipe localizou dois tijolos da droga pesando cerca de 800 gramas no total.

O menor foi conduzido ao plantão policial para providências.

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