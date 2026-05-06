Um adolescente foi apreendido em Cruzeiro por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (4) e resultou na apreensão de 800 gramas de maconha.

Ele foi abordado por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento pelo bairro Ana Rosa. Ele confessou ter escondido uma sacola contendo o entorpecente em uma região de mato.

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