A greve da Zeentech em Taubaté foi aprovada por tempo indeterminado em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, após impasse nas negociações para tentar preservar cerca de 400 empregos no complexo da Alstom, em Taubaté.

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Os trabalhadores decidiram paralisar as atividades após a falta de avanço nas conversas entre sindicato e empresa. A mobilização ocorre em razão do risco de demissão dos funcionários da Zeentech, terceirizada que atua dentro da unidade da Alstom em Taubaté.