A Justiça condenou Fábio Antônio de Pádua Júnior, 45 anos, a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da esposa, Daiane Cristina Celestiano de Pádua, 42 anos. Mãe de cinco filhos, ela foi assassinada na residência do casal, localizada na Vila Geny, em Lorena, no final da tarde de 21 de dezembro de 2023.
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Segundo a denúncia do Ministério Público, Daiane foi atacada pelo marido após uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter pegado a carteira do réu.
Durante o desentendimento, o homem se armou com uma faca e desferiu ao menos nove golpes contra a mulher, causando sua morte por hemorragia interna.
Após o ataque, Fábio fugiu em uma motocicleta, sendo localizado posteriormente pela Polícia Militar na Praça do Conde, em Lorena, onde desobedeceu a ordem de parada antes de ser abordado e confessar o crime. Ele já era conhecido nos meios policiais pela prática de violência doméstica.
Outra condenação
Além dos 20 anos de prisão, Fábio foi sentenciado a 17 dias de detenção, no semiaberto, por desobedecer a ordem de funcionário público.
Também a pedido do Ministério Público, o Judiciário impôs ao criminoso o dever de pagar R$ 50 mil como indenização à família da vítima e mais R$ 20 mil por dano moral coletivo.
Segundo o promotor Raphael Barbosa Braga, que atuou no caso, ficou demonstrado que Fábio matou Daiane, com quem se relacionou ao longo de 26 anos, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel e por motivo fútil.
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O crime
Daiane foi assassinada três meses após completar 42 anos. No dia do aniversário, em setembro de 2023, ela havia recebido dezenas de felicitações de familiares e amigos em seu perfil no Facebook, mostrando ser bem querida pela comunidade.
Na casa da Daiane, no dia do crime, os policiais militares foram atendidos pela filha do casal, que estava fora da residência e comunicou aos policiais que a mãe estava ferida dentro do imóvel.
Ao entrar na casa, os policiais encontram Daiane caída na cozinha, ferida com diversos cortes de faca. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e, chegando ao local, o médico constatou a morte de Daiane.
Depois de cometer o crime, Fábio fugiu em uma motocicleta, mas foi preso por policiais militares.