A Justiça condenou Fábio Antônio de Pádua Júnior, 45 anos, a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da esposa, Daiane Cristina Celestiano de Pádua, 42 anos. Mãe de cinco filhos, ela foi assassinada na residência do casal, localizada na Vila Geny, em Lorena, no final da tarde de 21 de dezembro de 2023.

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Segundo a denúncia do Ministério Público, Daiane foi atacada pelo marido após uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter pegado a carteira do réu.