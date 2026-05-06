Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em Cunha. Ele estava armado com uma espingarda e tentou fugir da abordagem no bairro Capitinga, entrando numa área de mata.

A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (5). O suspeito foi visto durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região e tentou fugir quando percebeu a aproximação da viatura.

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