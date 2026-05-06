Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso em Cunha. Ele estava armado com uma espingarda e tentou fugir da abordagem no bairro Capitinga, entrando numa área de mata.
A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (5). O suspeito foi visto durante o patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região e tentou fugir quando percebeu a aproximação da viatura.
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Durante a fuga, ele dispensou uma bolsa e entrou numa área de mata, mas foi alcançado pela equipe. Em consulta aos sistemas, foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Dentro da bolsa havia uma espingarda calibre 32 e apetrechos para recarga de munição.
Ele foi conduzido ao plantão policial local e permanece preso, à disposição da Justiça.