Para tentar reduzir os índices de inadimplência, o Governo Federal lançou o Novo Desenrola Brasil.

O programa oferece descontos e prazos para negociações de dívidas bancárias como cartão de crédito parcelado ou rotativo, cheque especial e crédito pessoal, além de débitos estudantis, de micro e pequenas empresas e de produtores rurais.

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O que o Desenrola oferece