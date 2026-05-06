Para tentar reduzir os índices de inadimplência, o Governo Federal lançou o Novo Desenrola Brasil.
O programa oferece descontos e prazos para negociações de dívidas bancárias como cartão de crédito parcelado ou rotativo, cheque especial e crédito pessoal, além de débitos estudantis, de micro e pequenas empresas e de produtores rurais.
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O que o Desenrola oferece
O programa traz condições especiais como:
- Descontos de até 90% sobre o valor das dívidas antigas;
- Taxa de juros com limite máximo de 1,99% ao mês;
- Parcelamento em até 48 meses (4 anos);
- Prazo de 35 dias para começar a pagar a primeira parcela;
- Permissão para utilizar 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1.000 (o que for maior) para quitação parcial ou total das dívidas;
- Desnegativação automática para pessoas com dívidas de até R$ 100;
- Limite de crédito de R$ 15 mil por pessoa, por banco ou instituição financeira.
Quem pode participar
Podem participar pessoas que ganham até 5 salários mínimos (R$ 8.105) que tenham dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e contratos em atraso entre 90 dias e 2 anos. As modalidades permitidas são cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
O programa também pretende atender a mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas.
Como participar
Os interessados devem acionar diretamente os bancos e instituições financeiras onde possuem as dívidas para formalizar a adesão ao programa.