06 de maio de 2026
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Desenrola Brasil oferece 90% de desconto em dívidas bancárias

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Novo Desenrola Brasil oferece descontos e prazos
Novo Desenrola Brasil oferece descontos e prazos

Para tentar reduzir os índices de inadimplência, o Governo Federal lançou o Novo Desenrola Brasil.

O programa oferece descontos e prazos para negociações de dívidas bancárias como cartão de crédito parcelado ou rotativo, cheque especial e crédito pessoal, além de débitos estudantis, de micro e pequenas empresas e de produtores rurais.

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O que o Desenrola oferece

O programa traz condições especiais como:

  • Descontos de até 90% sobre o valor das dívidas antigas;
  • Taxa de juros com limite máximo de 1,99% ao mês;
  • Parcelamento em até 48 meses (4 anos);
  • Prazo de 35 dias para começar a pagar a primeira parcela;
  • Permissão para utilizar 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1.000 (o que for maior) para quitação parcial ou total das dívidas;
  • Desnegativação automática para pessoas com dívidas de até R$ 100;
  • Limite de crédito de R$ 15 mil por pessoa, por banco ou instituição financeira.

Quem pode participar

Podem participar pessoas que ganham até 5 salários mínimos (R$ 8.105) que tenham dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e contratos em atraso entre 90 dias e 2 anos. As modalidades permitidas são cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

O programa também pretende atender a mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas.

Como participar

Os interessados devem acionar diretamente os bancos e instituições financeiras onde possuem as dívidas para formalizar a adesão ao programa.

Clique aqui para mais informações sobre o programa.

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