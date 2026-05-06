06 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem tenta fugir jogando drogas no telhado, mas é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Drogas apreendidas com suspeito no bairro Alto da Ponte, São José dos Campos
Drogas apreendidas com suspeito no bairro Alto da Ponte, São José dos Campos

Um homem foi preso em São José dos Campos sob acusação de tráfico de drogas, após tentar fugir e arremessar drogas sobre o telhado de uma residência.

A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (5), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram dois suspeitos na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois fugiram ao perceberem a presença da viatura e um deles arremessou a sacola com drogas sobre um telhado, mas logo foi alcançado e o material recuperado.

Foram apreendidos R$ 162 em espécie, além de 106 porções de entorpecentes, sendo:

  • 49 porções de maconha;
  • 37 porções de cocaína;
  • 20 porções de crack.

Um dos suspeitos conseguiu fugir. O abordado permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários