Um homem foi preso em São José dos Campos sob acusação de tráfico de drogas, após tentar fugir e arremessar drogas sobre o telhado de uma residência.
A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (5), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram dois suspeitos na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.
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Os dois fugiram ao perceberem a presença da viatura e um deles arremessou a sacola com drogas sobre um telhado, mas logo foi alcançado e o material recuperado.
Foram apreendidos R$ 162 em espécie, além de 106 porções de entorpecentes, sendo:
- 49 porções de maconha;
- 37 porções de cocaína;
- 20 porções de crack.
Um dos suspeitos conseguiu fugir. O abordado permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.