Um homem foi preso em São José dos Campos sob acusação de tráfico de drogas, após tentar fugir e arremessar drogas sobre o telhado de uma residência.

A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira (5), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram dois suspeitos na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte.

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