Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para que eleitores de todo o país tirem a primeira via do título ou regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral. Após o encerramento do expediente, o cadastro será temporariamente fechado para a organização e preparação das Eleições 2026.

A medida segue o artigo 91 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que determina o fechamento do cadastro nos 150 dias que antecedem o pleito. O sistema permanecerá fechado para novas inscrições e transferências até novembro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Como consultar pendências com o título de eleitor e regularizar