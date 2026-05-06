A Afip (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa), instituição filantrópica de medicina diagnóstica, tem 12 vagas de emprego abertas para interessados em trabalhar em São José dos Campos. As oportunidades abrangem desde cargos operacionais até posições de nível superior e liderança.

A Afip

Com mais de 45 anos de história, a instituição realiza cerca de 7 milhões de exames mensais e conta com mais de 3,4 mil colaboradores espalhados por 13 estados e mais de 150 cidades.

Entre os benefícios concedidos pela empresa estão check-up anual, massagem, acompanhamento psicológico, atendimento nutricional e outros.