A Afip (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa), instituição filantrópica de medicina diagnóstica, tem 12 vagas de emprego abertas para interessados em trabalhar em São José dos Campos. As oportunidades abrangem desde cargos operacionais até posições de nível superior e liderança.
A Afip
Com mais de 45 anos de história, a instituição realiza cerca de 7 milhões de exames mensais e conta com mais de 3,4 mil colaboradores espalhados por 13 estados e mais de 150 cidades.
Entre os benefícios concedidos pela empresa estão check-up anual, massagem, acompanhamento psicológico, atendimento nutricional e outros.
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Vagas
As vagas abertas em São José dos Campos são para contratação em regime efetivo e estão divididas entre áreas técnicas, de atendimento e supervisão:
Na área laboratorial, há oportunidades para analistas e supervisor, além de auxiliares de coleta. Na parte de atendimento e serviços, a Afip tem seis vagas para recepcionistas nas zonas leste, norte, sudeste e sul da cidade.
Quem não se interessar por uma das vagas disponíveis pode se cadastrar no banco de talentos para oportunidades futuras.
Como se candidatar
Detalhes sobre as vagas e envio de currículos diretamente podem ser feitos pela página oficial de contratação da associação na plataforma Gupy.