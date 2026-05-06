06 de maio de 2026
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APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Motorista de app não faz entrega e fica com notebook em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um motorista de aplicativo de Caraguatatuba foi acusado de apropriação indébita após retirar um notebook para entrega e não entregá-lo ao destinatário.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (4), após a proprietária do equipamento acionar a GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Jardim Aruan.

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O homem aceitou o serviço de entrega logo pela manhã e não concluiu a tarefa. Em diligências, a guarda localizou o veículo estacionado na avenida União dos Ferroviários.

Durante a abordagem, o condutor alegou ter perdido o sinal do celular durante o trajeto, o que provocou o cancelamento da corrida, mas afirmou que retornaria ao bairro de origem para devolver o equipamento posteriormente.

As partes foram encaminhadas ao plantão policial para registro da ocorrência e providências.

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