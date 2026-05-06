Um motorista de aplicativo de Caraguatatuba foi acusado de apropriação indébita após retirar um notebook para entrega e não entregá-lo ao destinatário.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (4), após a proprietária do equipamento acionar a GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Jardim Aruan.

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