Uma condutora perdeu o controle da direção de um veículo vindo a chocá-lo contra uma farmácia no bairro Poiares, em Caraguatatuba.
O acidente foi registrado na terça-feira (5), por volta das 21h50.
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Segundo testemunhas, o carro vinha pela avenida Floriano Peixoto, nas proximidades de um pequeno centro comercial, quando a motorista avançou em direção ao estabelecimento. Ela teria se confundido ao manobrar o carro pressionando equivocadamente o pé no acelerador.
Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência.