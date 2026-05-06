Uma condutora perdeu o controle da direção de um veículo vindo a chocá-lo contra uma farmácia no bairro Poiares, em Caraguatatuba.

O acidente foi registrado na terça-feira (5), por volta das 21h50.

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