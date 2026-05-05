O MEC (Ministério da Educação) revogou autorização provisória do curso de Medicina da Faculdade Santo Antônio, em Caçapava, e restabelece o indeferimento do pedido feito pela instituição.

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A decisão consta da Portaria SERES/MEC nº 160, de 22 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 23 de abril.