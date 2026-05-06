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Feira de artesanato em Taubaté reúne produtos de reeducandos

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Feira de artesanato em Taubaté reúne produtos de reeducandos
Feira de artesanato em Taubaté reúne produtos de reeducandos

Uma feira de artesanato com produtos feitos por pessoas privadas de liberdade será realizada entre quinta-feira (7) e sábado (9). O evento é aberto ao público e reúne itens produzidos em unidades prisionais, com venda direta ao consumidor.

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A feira acontece em Taubaté, no Taubaté Shopping. Os produtos incluem peças em madeira, móveis de pequeno porte, bolsas, tapetes, itens em crochê, tricô e bordado, além de casinhas para animais.

A iniciativa tem como objetivo promover atividades de trabalho dentro do sistema prisional e incentivar a participação em ações de produção. Os itens são confeccionados por reeducandos que atendem a critérios de comportamento estabelecidos pelas unidades.

Parte da renda obtida com as vendas é destinada aos participantes, permitindo a formação de recursos para uso após o cumprimento da pena. Os valores também estão ligados a ações de capacitação voltadas à atividade profissional.

Outra parte dos recursos é encaminhada ao Conselho da Comunidade, que atua em projetos sociais. Entre as iniciativas atendidas está um projeto no bairro Gurilândia, com atividades voltadas ao público infantil.

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