Uma feira de artesanato com produtos feitos por pessoas privadas de liberdade será realizada entre quinta-feira (7) e sábado (9). O evento é aberto ao público e reúne itens produzidos em unidades prisionais, com venda direta ao consumidor.
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A feira acontece em Taubaté, no Taubaté Shopping. Os produtos incluem peças em madeira, móveis de pequeno porte, bolsas, tapetes, itens em crochê, tricô e bordado, além de casinhas para animais.
A iniciativa tem como objetivo promover atividades de trabalho dentro do sistema prisional e incentivar a participação em ações de produção. Os itens são confeccionados por reeducandos que atendem a critérios de comportamento estabelecidos pelas unidades.
Parte da renda obtida com as vendas é destinada aos participantes, permitindo a formação de recursos para uso após o cumprimento da pena. Os valores também estão ligados a ações de capacitação voltadas à atividade profissional.
Outra parte dos recursos é encaminhada ao Conselho da Comunidade, que atua em projetos sociais. Entre as iniciativas atendidas está um projeto no bairro Gurilândia, com atividades voltadas ao público infantil.