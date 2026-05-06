Uma feira de artesanato com produtos feitos por pessoas privadas de liberdade será realizada entre quinta-feira (7) e sábado (9). O evento é aberto ao público e reúne itens produzidos em unidades prisionais, com venda direta ao consumidor.

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A feira acontece em Taubaté, no Taubaté Shopping. Os produtos incluem peças em madeira, móveis de pequeno porte, bolsas, tapetes, itens em crochê, tricô e bordado, além de casinhas para animais.