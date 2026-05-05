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CRIME

Polícia de Jacareí prende suspeito e apreende peças de furtos

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Placas apreendidas
Placas apreendidas

A Polícia Civil de Jacareí prendeu um suspeito e apreendeu módulos, placas e chaves de automóveis durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos, nesta terça-feira (5).

A investigação é conduzida pelo 2º Distrito Policial de Jacareí e apura o furto de um veículo ocorrido em março, na Estrada Municipal Bom Jesus, no bairro Bandeira Branca.

De acordo com a Polícia Civil, o automóvel foi furtado no dia 6 de março, após ser estacionado pela vítima em frente à própria residência. Quando retornou ao local, o proprietário percebeu que o carro havia sido levado.

Durante as apurações, imagens de câmeras de monitoramento indicaram que o crime teria sido cometido durante a madrugada por três homens.

No andamento da investigação, os policiais conseguiram identificar o veículo que teria sido usado pelos autores no furto. Segundo a apuração, o automóvel estava registrado em nome de P. L. S.

Com base nas informações levantadas, a autoridade policial solicitou à Justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado em São José dos Campos.

No momento do cumprimento da ordem judicial, os policiais civis visualizaram V. G. S., marido de P. L. S., conduzindo o veículo identificado na investigação e entrando no imóvel alvo da operação.

Durante as buscas, os agentes apreenderam módulos eletrônicos, placas e chaves de automóveis, materiais que, segundo a polícia, podem estar relacionados à prática de furtos de veículos.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando a participação de outros envolvidos no crime.

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