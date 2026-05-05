A Polícia Civil de Jacareí prendeu um suspeito e apreendeu módulos, placas e chaves de automóveis durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos, nesta terça-feira (5).

A investigação é conduzida pelo 2º Distrito Policial de Jacareí e apura o furto de um veículo ocorrido em março, na Estrada Municipal Bom Jesus, no bairro Bandeira Branca.

De acordo com a Polícia Civil, o automóvel foi furtado no dia 6 de março, após ser estacionado pela vítima em frente à própria residência. Quando retornou ao local, o proprietário percebeu que o carro havia sido levado.