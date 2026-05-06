A região de São José dos Campos receberá R$ 141,6 milhões para obras em vias urbanas e rodovias. Os recursos serão destinados a intervenções em oito municípios, com ações em estradas concedidas e trechos sob gestão do DER-SP.

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O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas, durante evento no Palácio dos Bandeirantes. O pacote integra o programa SP Pra Toda Obra, que completa um ano. No estado, o volume total anunciado é de R$ 2 bilhões. O programa reúne R$ 144,6 bilhões em investimentos e 4,3 mil obras.