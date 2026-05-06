A região de São José dos Campos receberá R$ 141,6 milhões para obras em vias urbanas e rodovias. Os recursos serão destinados a intervenções em oito municípios, com ações em estradas concedidas e trechos sob gestão do DER-SP.
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O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas, durante evento no Palácio dos Bandeirantes. O pacote integra o programa SP Pra Toda Obra, que completa um ano. No estado, o volume total anunciado é de R$ 2 bilhões. O programa reúne R$ 144,6 bilhões em investimentos e 4,3 mil obras.
Na região, os recursos estão divididos entre R$ 17 milhões para rodovias concedidas e R$ 124,6 milhões para vias administradas pelo DER-SP.
Entre as intervenções previstas em rodovias concedidas, há obras na SP-070, no trecho entre Guarulhos e o Vale do Paraíba, sob concessão da Ecovias do Leste.
Nas vias do DER-SP, os investimentos incluem pavimentação em estradas vicinais que atendem Guaratinguetá e Lorena, além de intervenções em Caçapava e Campos do Jordão. Também estão previstas obras em Taubaté e Ubatuba, incluindo serviços em encostas e drenagem.
O pacote inclui ainda R$ 200 milhões em crédito por meio da Desenvolve SP, voltado ao recapeamento de ruas e avenidas. O financiamento terá prazo de até 72 meses e carência de até 12 meses. Outros R$ 200 milhões serão aplicados pelo governo estadual em recapeamento por meio de convênios com municípios.
O programa reúne obras iniciadas, em andamento e previstas até 2055. Entre os projetos incluídos estão intervenções em rodovias estaduais, concessões e ações conduzidas por órgãos como o DER-SP e a Artesp.