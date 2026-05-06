Foi assinada nesta terça-feira (5) a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de duas estradas vicinais em Guaratinguetá. O investimento previsto é de R$ 60 milhões e abrange cerca de 20 quilômetros de intervenções.
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A assinatura ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O projeto contempla 12 quilômetros na Estrada do Taboão, que faz ligação com Lorena, e outros 8 quilômetros na Estrada dos Pilões.
Segundo o governo estadual, a obra passou por etapas técnicas e administrativas nos últimos 16 meses, incluindo elaboração de projeto executivo, definição orçamentária e processo de licitação.
Com a formalização, os trabalhos foram iniciados e os canteiros já estão instalados nas duas vias. A previsão de conclusão é de 18 meses.
O pacote de intervenções inclui pavimentação, implantação de sistemas de drenagem, substituição de pontes e melhorias na infraestrutura viária.
De acordo com a administração estadual, as obras têm como objetivo melhorar as condições de deslocamento na área rural, além de facilitar o acesso para moradores e atividades produtivas.