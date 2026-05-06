Foi assinada nesta terça-feira (5) a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de duas estradas vicinais em Guaratinguetá. O investimento previsto é de R$ 60 milhões e abrange cerca de 20 quilômetros de intervenções.

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A assinatura ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O projeto contempla 12 quilômetros na Estrada do Taboão, que faz ligação com Lorena, e outros 8 quilômetros na Estrada dos Pilões.