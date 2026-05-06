Jacareí registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor número de roubos de veículos desde o início da série histórica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os dados consideram ocorrências registradas em boletins policiais e também apontam queda em outros indicadores criminais.

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De janeiro a março deste ano, foram contabilizados dois casos de roubo de veículos. No mesmo período de 2025, o total havia sido de 18 ocorrências, o que representa redução de 88%.