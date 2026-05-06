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SEGURANÇA PÚBLICA

Jacareí tem menor índice de roubos de carro em 25 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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PMJ
Jacareí tem 2 roubos de veículos no trimestre, menor em 25 anos
Jacareí tem 2 roubos de veículos no trimestre, menor em 25 anos

Jacareí registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor número de roubos de veículos desde o início da série histórica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os dados consideram ocorrências registradas em boletins policiais e também apontam queda em outros indicadores criminais.

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De janeiro a março deste ano, foram contabilizados dois casos de roubo de veículos. No mesmo período de 2025, o total havia sido de 18 ocorrências, o que representa redução de 88%.

Os furtos de veículos também apresentaram queda. Foram 61 registros nos três primeiros meses de 2026, contra 93 no ano anterior, uma diminuição de 34%.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, os resultados estão relacionados a ações integradas e ao uso de tecnologia. O programa Smart Jacareí ampliou o sistema de monitoramento e passou a operar com cerca de 200 câmeras. O município também implementou, em 2025, o programa “Cidade Segura”, voltado à atuação conjunta entre forças de segurança.

Segundo o secretário da pasta, Rafael Júlio, a estratégia envolve presença de agentes nas ruas, uso de equipamentos tecnológicos e cooperação entre órgãos. A gestão municipal afirma que a meta é manter a redução dos índices.

Além dos crimes envolvendo veículos, o levantamento aponta queda em outras ocorrências na comparação entre os primeiros trimestres de 2025 e 2026. As tentativas de homicídio passaram de nove para sete registros, os casos de lesão corporal dolosa caíram de 242 para 228, os estupros de 33 para 22 e outros furtos de 432 para 362.

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