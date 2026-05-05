A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair passou por obras de reforma e reestruturação. A unidade recebeu intervenções para adequação dos espaços destinados ao atendimento da população e ao trabalho das equipes.

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A entrega oficial está marcada para quarta-feira (6), às 10h. A unidade fica na região sul de São José dos Campos e já está em funcionamento após as melhorias.