A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Vila Nair passou por obras de reforma e reestruturação. A unidade recebeu intervenções para adequação dos espaços destinados ao atendimento da população e ao trabalho das equipes.
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A entrega oficial está marcada para quarta-feira (6), às 10h. A unidade fica na região sul de São José dos Campos e já está em funcionamento após as melhorias.
As obras foram executadas pela Urbam, seguindo o mesmo padrão adotado na UBS Resolve Colonial. Entre as mudanças, houve ampliação das salas de vacinação e coleta, além de reorganização da recepção, que passou a contar com balcão em nova altura.
Também foi implantada a Sala eMulti, destinada à atuação conjunta de profissionais de diferentes áreas. A proposta é organizar o atendimento e reduzir o tempo de espera por serviços.
O prédio recebeu pintura e instalação de cobertura frontal com telhas termoacústicas. A farmácia foi reposicionada para a parte frontal da unidade, com alteração no fluxo interno para dispensação de medicamentos.
A UBS também passou a contar com rampas de acesso para circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Os ambientes foram equipados com climatização, e houve atualização da fachada e da sinalização interna.
Para os funcionários, foram incluídos vestiário, novos mobiliários e ampliação de áreas de apoio, como copa e setor administrativo.