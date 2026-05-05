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FEMINICÍDIO

Marido de Nilza usou trator para cavar buraco antes de enterrar

Por Da Redação | Cuiabá
| Tempo de leitura: 1 min
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Nilza Moura de Sousa Antunes
Nilza Moura de Sousa Antunes

O corpo de uma empresária de 64 anos foi encontrado enterrado em um buraco profundo nos fundos da própria residência, na tarde desta terça-feira (5). O principal suspeito, companheiro da vítima, confessou o crime e havia registrado o desaparecimento dela no dia anterior.

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O caso ocorreu no bairro Parque Cuiabá, na capital mato-grossense. A vítima, Nilza Moura de Sousa Antunes, foi localizada em uma escavação com cerca de dois metros de profundidade, utilizada como fossa.

Devido às condições do local, equipes precisaram utilizar um trator para retirar o corpo, que estava envolto em um pano. A ocorrência mobilizou autoridades e peritos, que atuaram na remoção e nos primeiros levantamentos.

O suspeito, identificado como Jackson Pinto da Silva, de 38 anos, admitiu a autoria do crime. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

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