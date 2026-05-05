O corpo de uma empresária de 64 anos foi encontrado enterrado em um buraco profundo nos fundos da própria residência, na tarde desta terça-feira (5). O principal suspeito, companheiro da vítima, confessou o crime e havia registrado o desaparecimento dela no dia anterior.

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O caso ocorreu no bairro Parque Cuiabá, na capital mato-grossense. A vítima, Nilza Moura de Sousa Antunes, foi localizada em uma escavação com cerca de dois metros de profundidade, utilizada como fossa.