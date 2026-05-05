A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por contrabando de medicamentos na tarde desta terça-feira (5), na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.
De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 13h30, no km 126 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro. O suspeito, de 35 anos, conduzia um VW Tera quando foi parado pelos policiais.
Durante a fiscalização, segundo a corporação, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou uma versão considerada incoerente pelos agentes. Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram 466 ampolas de Tirzepatida 15 mg, medicamento utilizado para emagrecimento.
Medicamentos estavam escondidos em caixa de som
As ampolas estavam escondidas dentro de duas caixas de som JBL. Ainda conforme a PRF, a carga tem valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 358 mil.
Questionado, o condutor afirmou que desconhecia a origem dos medicamentos. Ele também informou que havia feito uma viagem ao Paraguai e retornava para o Rio de Janeiro. O homem não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse a procedência dos produtos.
Segundo a PRF, os medicamentos estavam armazenados de forma irregular e em desacordo com a legislação sanitária.
Motorista foi preso em flagrante
Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante por contrabando qualificado e por importar medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de São José dos Campos, onde o caso será investigado.