A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por contrabando de medicamentos na tarde desta terça-feira (5), na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 13h30, no km 126 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro. O suspeito, de 35 anos, conduzia um VW Tera quando foi parado pelos policiais.

Durante a fiscalização, segundo a corporação, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou uma versão considerada incoerente pelos agentes. Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram 466 ampolas de Tirzepatida 15 mg, medicamento utilizado para emagrecimento.

Medicamentos estavam escondidos em caixa de som