O corpo de uma mulher de 64 anos foi encontrado enterrado no quintal da própria residência na manhã desta terça-feira (5). Ela estava desaparecida desde o dia anterior, e o caso passou a ser investigado como feminicídio após o marido confessar o crime.
O fato ocorreu no bairro Parque Cuiabá. A vítima, identificada como Nilza Moura de Souza Antunes, havia sido dada como desaparecida pela família, que procurou a Polícia Civil ainda na segunda-feira (4).
De acordo com as apurações, o principal suspeito é o companheiro da vítima, Jackson Pinto da Silva, de 38 anos. Ele admitiu a autoria do crime, mas não forneceu detalhes sobre a forma como a mulher foi morta.
O caso segue sob investigação das autoridades, que aguardam o resultado de exames periciais para esclarecer as circunstâncias do assassinato.