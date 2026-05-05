A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (5), em duas discussões, o projeto da chamada reforma administrativa proposta pelo governo Sérgio Victor (Novo), que visa recriar a maior parte dos 130 cargos comissionados da Prefeitura que foram considerados inconstitucionais pela Justiça. O texto seguirá para sanção do prefeito.

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O projeto não estava na ordem do dia da sessão ordinária, mas foi incluído na pauta no início da noite, a pedido do vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo na Câmara.