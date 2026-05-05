05 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Passou mal no bar após cantar com amigos e morreu

Por Da Redação | Sorriso (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Passou mal no bar após cantar com amigos e morreu
Passou mal no bar após cantar com amigos e morreu

Um homem de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto estava em um bar. Imagens de câmeras de segurança registraram os instantes anteriores ao ocorrido, mostrando a vítima em um momento de descontração pouco antes de passar mal.

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O caso foi registrado em Sorriso, no Mato Grosso. A vítima, identificada como Domingos Sousa, aparecia conversando e cantando com amigos quando começou a apresentar sinais de mal-estar.

Pessoas que estavam no local perceberam a situação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes chegaram a prestar socorro, mas o homem não resistiu.

O episódio chamou atenção pela rapidez com que o quadro evoluiu. As causas da morte ainda serão confirmadas por meio de exames médicos.

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