Um homem de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto estava em um bar. Imagens de câmeras de segurança registraram os instantes anteriores ao ocorrido, mostrando a vítima em um momento de descontração pouco antes de passar mal.

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O caso foi registrado em Sorriso, no Mato Grosso. A vítima, identificada como Domingos Sousa, aparecia conversando e cantando com amigos quando começou a apresentar sinais de mal-estar.