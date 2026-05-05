O principal suspeito de matar a estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, fez contato com familiares da vítima durante o velório, por meio de videochamada e mensagens. A atitude causou revolta entre parentes e amigos da jovem.
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O episódio ocorreu durante a cerimônia de despedida realizada na noite de terça-feira (31). Segundo relatos de familiares, o suspeito, Tiago Machado Paixão, ex-companheiro da estudante, entrou em contato com uma amiga próxima da vítima, considerada como irmã, além de enviar mensagens ao irmão de Thaís.
As informações foram confirmadas por um primo da jovem, em entrevista ao portal A Gazeta. O caso segue sob investigação das autoridades.