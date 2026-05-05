O principal suspeito de matar a estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, fez contato com familiares da vítima durante o velório, por meio de videochamada e mensagens. A atitude causou revolta entre parentes e amigos da jovem.

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O episódio ocorreu durante a cerimônia de despedida realizada na noite de terça-feira (31). Segundo relatos de familiares, o suspeito, Tiago Machado Paixão, ex-companheiro da estudante, entrou em contato com uma amiga próxima da vítima, considerada como irmã, além de enviar mensagens ao irmão de Thaís.