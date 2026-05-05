A Polícia Civil identificou dois homens, de 32 e 33 anos, suspeitos de maus-tratos a animais em Caraguatatuba. O caso envolve o sacrifício de uma cabra e o descarte de restos de animais em uma área pública do bairro Cidade Jardim.

Segundo a Polícia Civil, através do delegado Rodolfo Augusto, a ocorrência teve início após moradores encontrarem cabras decapitadas e galos mortos em uma calçada próxima a uma área de mata, no dia 25 de abril.

As imagens da cena circularam entre moradores e causaram comoção na cidade, inclusive por terem sido vistas por adultos e crianças.

Animais foram mortos em sacrifícios, afirma delegado