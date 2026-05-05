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CRIME

Escondeu corpo da filha por um mês para não perder Bolsa Família

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Jefferson Rudy/Agência Senado
Escondeu corpo da filha por um mês para não perder Bolsa Família
Escondeu corpo da filha por um mês para não perder Bolsa Família

Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de ocultar o corpo da própria filha, de 6 anos, dentro de casa. A criança, que tinha deficiência, foi encontrada sem vida após vizinhos estranharem sua ausência. A motivação investigada aponta para a tentativa de manter o recebimento de um benefício social.

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O caso ocorreu no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A suspeita, identificada como Maria Raíça da Silva Maximiano, foi detida após a descoberta do corpo, que estava escondido em um dos cômodos da residência onde mãe e filha viviam.

De acordo com as investigações, a menina não era vista há dias, o que levou moradores da região a acionarem as autoridades. A causa da morte ainda não foi esclarecida e segue sob apuração.

A Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. A mulher permanece detida enquanto o caso continua sendo investigado pelas autoridades.

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