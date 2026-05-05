Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de ocultar o corpo da própria filha, de 6 anos, dentro de casa. A criança, que tinha deficiência, foi encontrada sem vida após vizinhos estranharem sua ausência. A motivação investigada aponta para a tentativa de manter o recebimento de um benefício social.

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O caso ocorreu no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A suspeita, identificada como Maria Raíça da Silva Maximiano, foi detida após a descoberta do corpo, que estava escondido em um dos cômodos da residência onde mãe e filha viviam.