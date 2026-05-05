Um cavalo solto na pista provocou um acidente na Rodovia Nilo Máximo, na altura do bairro São Antônio da Boa Vista, em Jacareí, na noite desta terça-feira (5).

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Segundo relatos, o animal estava solto na via quando acabou causando a ocorrência. A situação reacendeu a preocupação com a presença de animais de grande porte em ruas e rodovias do município, problema que, segundo moradores, já foi registrado outras vezes.