05 de maio de 2026
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ACIDENTE

Cavalo é atropelado na Rodovia Nilo Máximo, em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Cavalo foi atropelado na rodovia
Cavalo foi atropelado na rodovia

Um cavalo solto na pista provocou um acidente na Rodovia Nilo Máximo, na altura do bairro São Antônio da Boa Vista, em Jacareí, na noite desta terça-feira (5).

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Segundo relatos, o animal estava solto na via quando acabou causando a ocorrência. A situação reacendeu a preocupação com a presença de animais de grande porte em ruas e rodovias do município, problema que, segundo moradores, já foi registrado outras vezes.

Além do risco para motoristas e motociclistas, a circulação de cavalos soltos também coloca os próprios animais em situação de perigo, sujeitos a atropelamentos, ferimentos e maus-tratos.

Não há informações sobre vítimas feridas.

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