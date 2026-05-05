Uma adolescente de 12 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com material cortante. O acidente ocorreu no domingo (3), enquanto a vítima estava dentro de um veículo, e provocou um ferimento grave que levou à morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Álvares Machado, no interior de São Paulo. A menina, identificada como Lorena Lourenço da Silva, estava em uma caminhonete na Avenida Fagundes Varella e colocou a cabeça para fora do veículo no momento em que foi atingida.
De acordo com a Polícia Civil, a jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu. Ela deu entrada na unidade com um corte profundo na região do pescoço.
Testemunhas relataram que Lorena teria colocado a cabeça para fora para observar uma pipa quando foi atingida pela linha. Logo depois, o motorista percebeu que a adolescente estava ferida, com as mãos no pescoço e apresentando sangramento intenso.
Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Álvares Machado, por meio da Divisão Municipal de Educação, manifestou pesar pela morte da estudante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.