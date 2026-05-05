05 de maio de 2026
CRIME

Lorena, 12 anos, morre após ser atingida por linha de pipa

Por Da Redação | Álvares Machado (SP)
Lorena Lourenço da Silva
Uma adolescente de 12 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com material cortante. O acidente ocorreu no domingo (3), enquanto a vítima estava dentro de um veículo, e provocou um ferimento grave que levou à morte.

O caso aconteceu em Álvares Machado, no interior de São Paulo. A menina, identificada como Lorena Lourenço da Silva, estava em uma caminhonete na Avenida Fagundes Varella e colocou a cabeça para fora do veículo no momento em que foi atingida.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Presidente Prudente, mas não resistiu. Ela deu entrada na unidade com um corte profundo na região do pescoço.

Testemunhas relataram que Lorena teria colocado a cabeça para fora para observar uma pipa quando foi atingida pela linha. Logo depois, o motorista percebeu que a adolescente estava ferida, com as mãos no pescoço e apresentando sangramento intenso.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Álvares Machado, por meio da Divisão Municipal de Educação, manifestou pesar pela morte da estudante e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

